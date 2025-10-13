Autovelox mobili | dove sono piazzati questa settimana 13-19 ottobre

La Polizia di Stato rende pubbliche le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità. Un modo per invitare gli automobilisti a moderare l'andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti. E' importante tenere la velocità sotto. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: autovelox - mobili

Autovelox mobili: tutti i controlli della settimana in Lombardia

Autovelox mobili: dove sono piazzati questa settimana (21-27 luglio)

Autovelox mobili: dove sono piazzati questa settimana (28 luglio - 3 agosto)

Stefano GTI. . Ragazzi in occasione del Prime Day di Amazon non fatevi scappare il dispositivo Co Driver NO2 di @ooono che vi segnalerà la presenza di autovelox fissi, autovelox mobili e semafori controllati eviterete di prendere molte meno multe ma sopratt Vai su Facebook

? Autovelox mobili in Lombardia, ecco dove e quando saranno i controlli della velocità http://dlvr.it/TNW1tz #Autovelox #Lombardia #ControlliVelocità #PoliziaStradale #SicurezzaStradale - X Vai su X

Autovelox, parte il censimento nazionale: ecco dove sono i dispositivi a Roma e nel Lazio - Dal 30 novembre scatterà una regola netta: tutti gli autovelox non registrati non potranno più emettere multe ... Secondo romait.it

Autovelox sulle strade d'Italia a fine agosto: ecco dove saranno e quali sono le sanzioni - Viaggiare in auto durante l'estate, in particolare ad agosto, richiede un'attenzione maggiore alle regole della strada, e in particolare ai limiti di velocità. Segnala ilgiornale.it