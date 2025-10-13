Autostrada A1 incidente tra Anagni e Ferentino Ci sono feriti elisoccorso sul posto
Brutto incidente poco fa sul tratto dell'autostrada del sole tra i caselli di Ferentino e Anagni in direzione di Roma. Verso le 9 e 45, da quello che si apprende dalle prime sommarie ricostruzioni, c'è stata una carambola che ha visto coinvolti tre mezzi, un'auto e due furgoni e ci sono diversi. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
In questa notizia si parla di: autostrada - incidente
Incidente sull’autostrada A4: traffico in tilt
Incidente sull'autostrada Torino-Aosta a Volpiano: scontro tra auto e pickup, la prima finisce nel fosso e il secondo si ribalta
Terribile incidente in autostrada, schianto inevitabile: morto un uomo
Incidente sull'autostrada A23: auto contro il muro in galleria. Un 35enne di Feltre esce dal tunnel e si lancia nel vuoto dal viadotto - facebook.com Vai su Facebook
Un incidente aveva bloccato l'autostrada. I medici del Policlinico di Bari hanno raggiunto Trapani in elicottero... - con @TgrRaiSicilia - X Vai su X
Incidente sull’A1 Milano – Napoli verso Roma, schianto tra auto nel Frusinate: 8 chilometri di coda - 30 ha paralizzato il traffico nel tratto tra Ferentino e Anagni in direzione Roma. Lo riporta fanpage.it
Incidente in A1, coinvolte auto e furgoni: sul posto l'eliambulanza - Brutto incidente questa mattina in A1 in zona Anagni. ciociariaoggi.it scrive