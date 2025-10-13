AutoSens-InCabin | il futuro della sicurezza e dell’esperienza a bordo

Tre giorni per scoprire il futuro dell'auto a Barcellona. AutoSens-InCabin, ovvero l'appuntamento delle aziende che si occupano di implementare la sicurezza fuori e dentro le nostre quatto ruote, ha messo in luce una rivoluzione silenziosa ma profonda: la trasformazione dell'abitacolo grazie a rilevatori intelligenti, intelligenza artificiale e nuove architetture di sicurezza. Con Il filo conduttore che parla di fusione di sensori, riduzione dei costi e una crescente attenzione all'esperienza dell'utente. Molti sono stato gli attori protagonisti di interventi e talk nelle varie aree che hanno messo in mostra le novità: un laboratorio tecnologico nel quale è la parte video a prendersi la scena, visto che – come ha rilevato Martin Punke di Aumovio, "già ora i nostri veicoli sono dotate di un numero che arriva fino a 45 piccole videocamere, con oltre 20 varianti ottiche e sensori sempre più precisi".

