Auto tamponata si ribalta più volte… Salvi per miracolo due ragazzi di 18 anni Protagonisti due giovani residenti a Patrica

Sull' autostrada A1, corsia sud, nel tratto compreso tra Ferentino e Frosinone, un'auto con a bordo due ragazzi di 18 anni, entrambi residenti a Patrica, è stata tamponata con violenza da un altro veicolo e si è ribaltata più volte sull'asfalto. Un episodio che ha avuto i contorni di una tragedia sfiorata. La dinamica preliminare. Secondo le prime informazioni, l'impatto da dietro ha fatto perdere aderenza al mezzo, provocandone il capovolgimento ripetuto. Nonostante la gravità, i due giovani, sotto shock e con alcune ferite, sono riusciti a lasciare l'auto. Nessun altro mezzo coinvolto.

