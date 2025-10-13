Auto si schianta contro la pensilina del bus in viale Solferino

Parmatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di lunedì 13 ottobre un automobilista ha perso il controllo dell'auto che stava conducendo e si è schiantato contro una pensilina dell'autobus lungo viale Solferino a Parma. Erano da poco passate le ore 10 quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo ha finito la sua corsa. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

