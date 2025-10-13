Auto si ribalta al porto di Procida durante le operazioni di sbarco | paura per la famiglia non ci sono feriti

Momenti di tensione ieri mattina al porto di Procida, dove un’autovettura si è ribaltata durante le operazioni di sbarco dal traghetto Agata della compagnia Medmar, proveniente da Pozzuoli. L’incidente è avvenuto poco prima delle 13.30, mentre dalla nave stavano uscendo i passeggeri e i veicoli imbarcati. Secondo una prima ricostruzione, la vettura, un’utilitaria bianca con a bordo due adulti e un bambino, stava scendendo dal portellone quando, a causa di un improvviso abbassamento dello stesso provocato da un movimento anomalo del traghetto, ha perso stabilità e si è capovolta, finendo sul tetto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

