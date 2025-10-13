Auto si ribalta al porto di Procida durante le operazioni di sbarco | paura per la famiglia non ci sono feriti
Momenti di tensione ieri mattina al porto di Procida, dove un’autovettura si è ribaltata durante le operazioni di sbarco dal traghetto Agata della compagnia Medmar, proveniente da Pozzuoli. L’incidente è avvenuto poco prima delle 13.30, mentre dalla nave stavano uscendo i passeggeri e i veicoli imbarcati. Secondo una prima ricostruzione, la vettura, un’utilitaria bianca con a bordo due adulti e un bambino, stava scendendo dal portellone quando, a causa di un improvviso abbassamento dello stesso provocato da un movimento anomalo del traghetto, ha perso stabilità e si è capovolta, finendo sul tetto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: auto - ribalta
Barga, auto si ribalta in curva: in ospedale la conducente di 84 anni
Sarnano, è nella Panda trainata da un trattore: l?auto si ribalta e vola nella scarpata
Paura in viale Italia, si ribalta con l'auto all'altezza dell'Accademia: ferita la conducente
+++ VIDEO +++ Auto si ribalta mentre sbarca a Procida: tanta paura ma nessun ferito tra le persone coinvolte https://gazzettadelsud.it/?p=2113362 - facebook.com Vai su Facebook
Paura a Procida, auto si ribalta durante lo sbarco dal traghetto https://rainews.it/tgr/campania/video/2025/10/paura-a-procida-auto-si-ribalta-durante-lo-sbarco-dal-traghetto-a785424d-4706-4c19-8018-234f2d768681.html?wt_mc=2.www.tw.rainews24…. @Tgr - X Vai su X
Auto si ribalta al porto di Procida durante le operazioni di sbarco: paura per la famiglia, non ci sono feriti - Paura al porto di Procida: un'auto si è capovolta durante lo sbarco da un traghetto. Secondo ilfattoquotidiano.it
Il video dell’auto che si ribalta mentre scende dal traghetto a Procida - Auto si ribalta durante lo sbarco dal traghetto Agata a Procida: nessun ferito, ma grande spavento tra passeggeri e operatori. Lo riporta blitzquotidiano.it