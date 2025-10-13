Orbetello (Grosseto), 13 ottobre 2025 – Grave incidente stradale sull’ Aurelia; i vigili del fuoco di Orbetello sono intervenuti sulla corsia nord al chilometro 162,300 per un’ auto ribaltata, con a bordo due donne. Le due donne sono rimaste ferite e per questo trasportate dal personale sanitario del 118 al pronto soccorso dell’ospedale di Orbetello. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona. Sul posto oltre a vigili del fuoco e personale sanitario anche le forze dell’ordine e personale dell’Anas. Per consentire la rimozione del mezzo e i soccorsi è stato necessario chiudere la corsia di sorpasso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Auto ribaltata sull’Aurelia, due donne ferite