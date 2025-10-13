Auto ribaltata sull’Aurelia due donne ferite
Orbetello (Grosseto), 13 ottobre 2025 – Grave incidente stradale sull’ Aurelia; i vigili del fuoco di Orbetello sono intervenuti sulla corsia nord al chilometro 162,300 per un’ auto ribaltata, con a bordo due donne. Le due donne sono rimaste ferite e per questo trasportate dal personale sanitario del 118 al pronto soccorso dell’ospedale di Orbetello. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona. Sul posto oltre a vigili del fuoco e personale sanitario anche le forze dell’ordine e personale dell’Anas. Per consentire la rimozione del mezzo e i soccorsi è stato necessario chiudere la corsia di sorpasso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: auto - ribaltata
Incidente con auto ribaltata sulla provinciale: in rianimazione la ragazza investita
Auto ribaltata nella notte, soccorsi in azione
Incidente via Nomentana: carambola tra tre auto, 80enne intrappolata nella vettura ribaltata
"Salve deputato, sulla vicenda dell'auto ribaltata durante l'attracco del traghetto a Procida voglio dirle che il vero problema è che il personale di bordo fa troppe ore di lavoro ed è ridotto all'osso. Fanno anche 16 ore continuative mentre ne risultano molte meno - facebook.com Vai su Facebook
Notte di incidenti nei dintorni di Putignano: due sinistri, un'auto ribaltata, 7 feriti - X Vai su X
Auto ribaltata sull’Aurelia, due donne ferite - Le ferite sono state portate al pronto soccorso dell’ospedale di Orbetello. Riporta lanazione.it