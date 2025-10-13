Auto ribaltata ragazza finisce all’ospedale
San Casciano Val di Pesa (Firenze), 13 ottobre 2025 – Un’auto condotta da una ragazza si è ribaltata sul viale Pertini a San Casciano Val di Pesa. E’ successo poco dopo le 20.30 di lunedì 13 ottobre. La ragazza stava percorrendo lo stradone in direzione Firenze quando arrivata sotto le scuole elementari, ha perso il controllo dell’auto e dopo avere percorso diversi metri sulla carreggiata, si è ribaltata rimanendo sulla corsia di marcia. Nel frattempo in direzione opposta stava transitando una coppia residente a San Casciano e visto l’auto ribaltata si sono immediatamente fermati per prestare soccorso alla ragazza, chiamando subito il 112. 🔗 Leggi su Lanazione.it
