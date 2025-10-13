Auto fuori controllo si ribalta all' ingresso del paese

Mancavano una manciata di minuti alle 8 di ieri, domenica 12 ottobre, quando sulle strade che costeggiano e attraversano Colle Isarco si è sentito un rumore che non lasciava spazio a dubbi: si era appena verificato un incidente, il tutto peraltro a pochi passi dal campanile e dall’ingresso el. 🔗 Leggi su Trentotoday.it