Auto elettriche in arrivo il passaporto per le batterie | come funziona

Kia Europe ha annunciato di star lavorando sul passaporto che identifica lo stato delle batterie delle auto elettriche. Si tratta di una sperimentazione che anticipa le normative europee sulla trasparenza dello stato di salute delle batterie. Questo “passaporto” dovrà fornire dati dettagliati e soprattutto in tempo reale sullo stato di salute di ogni singola cella. Si tratta di una normativa che entrerà in vigore nei prossimi anni e che darà maggiore supporto ai clienti delle auto usate. È un mercato giovane, ma destinato a crescere anno dopo anno. I vantaggi, inoltre, ricadono anche sulla manutenzione ordinaria, perché il cliente saprà esattamente qual è il livello della propria batteria e quanto sarà ancora lungo il suo ciclo di vita. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

