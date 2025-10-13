Auto contromano in tangenziale Nord scontro frontale | almeno un ferito

Parmatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grave incidente nel primo pomeriggio in tangenziale Nord a Parma, in direzione Piacenza, all'altezza dello svincolo che porta al quartiere Crocetta. Un’auto, per cause ancora in fase di accertamento, ha imboccato la carreggiata contromano e si è scontrata frontalmente con un’altra vettura che. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: auto - contromano

“Angoscia per quello che sarebbe potuto accadere”. Auto contromano sulla E45, il camionista: “Ho fatto il mio dovere”

Vede i poliziotti, tenta di speronarli con l’auto e poi fugge contromano: rocambolesco inseguimento nel centro di Parma

Contromano sulla 101, l’auto prosegue pure dopo lo schianto sul guard-rail

auto contromano tangenziale nordAuto contromano in tangenziale nord si scontra con un furgone: un ferito. Lunghe code - Lunghe code in tangenziale nord, in direzione Piacenza, a causa dello scontro tra un furgone e un'auto all'altezza dello svincolo con la tangenziale ovest. Da gazzettadiparma.it

Guida contromano e alcol: un episodio da incubo sulla tangenziale di Bra - Un'auto contromano sulla tangenziale di Bra ha messo in pericolo la vita di molti automobilisti. Riporta notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Auto Contromano Tangenziale Nord