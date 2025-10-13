Auto con quattro persone a bordo prende fuoco sulla A 13

Disagi e paura oggi pomeriggio 13 ottobre in autostrada per un'auto alimentata a benzina che all'improvviso ha preso fuoco. L'emergenza è scattata lungo l'A13 all'altezza del comune di Stanghella in direzione Bologna. A bordo del mezzo al momento in cui si è scatenato il rogo si trovavano. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

