Auschwitz polemiche su viaggi memoria Un luogo storico e la testimonianza di Kolbe

Fanno discutere le polemiche sui viaggi della memoria ad Auschwitz. Un luogo della storia dove hanno trovato la morte testimoni della fede come Massimiliano Kolbe. Servizio di Paolo Fucili TG2000.

Rocco eletto sindaco di Aosta. Polemiche sulla ministra Roccella per le parole su Auschwitz

Scoppia la polemica dopo le ultime dichiarazioni della ministra Roccella su Auschwitz e la Shoah:

'Gite ad Auschwitz? Servono per dire che l'antisemitismo è solo fascista': è polemica sulle parole della ministra Roccella - L'intervento della Ministra al convegno dell'Unione delle comunità ebraiche a Roma ha scatenato un putiferio.

La polemica su Roccella e i viaggi ad Auschwitz - Nella parte iniziale del suo intervento, Roccella ha sostenuto che in Italia, subito dopo l'attacco di Hamas contro Israele, sarebbe mancata una reazione unanime di solidarietà verso Israele e le vitt ...