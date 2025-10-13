Auditel l’analisi degli ascolti tv di Amici Domenica In Verissimo e Da Noi a Ruota Libera | Domenica 12 ottobre 2025

Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 12 ottobre 2025? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv della puntata di Amici, ma anche i risultati ottenuti da Verissimo, Domenica In, Da noi. a Ruota libera e degli altri programmi andati in onda sulle reti televisive. Dati Auditel e ascolti tv di Domenica In e Da noi a Ruota Libera del 12 ottobre 2025. È lunedì, e come ogni inizio settimana noi di SuperGuidaTv vi aggiorniamo sui dati Auditel relativi a quelli che sono gli andamenti degli ascolti tv dei vari programmi che arricchiscono l’offerta televisiva della fascia pomeridiana, quella del preserale e quella in access prime time della domenica. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Amici, Domenica In, Verissimo e Da Noi a Ruota Libera | Domenica 12 ottobre 2025

In questa notizia si parla di: auditel - analisi

Auditel e ascolti tv Grande Fratello 2025: Simona Ventura una garanzia. Confronto e analisi con edizione precedente – 29 settembre

Auditel del 25 luglio: analisi delle repliche e dei programmi in onda

Auditel, l’analisi degli ascolti tv dei funerali di Pippo Baudo su Rai e Mediaset di mercoledì 20 agosto 2025

Prime time con la curva arancione di Canale 5 con "La rosa della vendetta" al comando attorno al 15%. Segue subito sotto la curva blu di Rai1 con il film "Mia moglie mia figlia". Leggi qui l'analisi auditel della serata di ieri - facebook.com Vai su Facebook

Ascolti tv 4 settembre, Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi: chi ha vinto la sfida tra Scotti e De Martino - Giovedì 4 settembre, per la prestigiosa fascia dell’access prime time, è andata in scena una nuova sfida tra Affari Tuoi e la Ruota della Fortuna ... Scrive fanpage.it

Auditel e ascolti tv Grande Fratello 2025: Simona Ventura una garanzia. Confronto e analisi con edizione precedente – 29 settembre - Ecco i dati Auditel e l'analisidegli ascolti tv della prima puntata del Grande Fratello 2025 con Simona Ventura andata in onda il 29 settembre ... Da superguidatv.it