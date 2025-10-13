Attimi di terrore in Albinoleffe-Lecco tifosi precipitano da una balaustra in campo | gara sospesa

Nel corso del finale di Albinoleffe-Lecco, match di Serie C giocato domenica pomeriggio, due tifosi ospiti sono caduti in campo da una balaustra. Partita sospesa per oltre 6 minuti, uno dei due è stato trasportato in barella in ospedale per accertamenti dopo un trauma al collo, ma non è in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it