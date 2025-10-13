Attimi di panico e tragedia sfiorata in Serie C | tifosi volano da una balaustra match sospeso

Panico e paura in Serie C, ma per fortuna nessuna conseguenza grave. La sfida tra Albinoleffe e Lecco, valida per la nona giornata del girone A, è stata infatti sospesa per circa sei minuti all’ottantesimo per un incidente sugli spalti. Due tifosi del Lecco sono infatti caduti da una balaustra del settore ospiti, finendo in campo e creando panico anche tra i presenti in campo. A quel punto l’arbitro ha fermato la sfida per qualche minuto, in modo da permettere i soccorsi, accertarsi che nessuno dei due fosse in condizioni gravi e poi riprendere il match. Tra i due, uno ha avuto la peggio, cadendo male sul collo, mentre l’altro si è subito rialzato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

