Attilio Carbone riceverà a New York il Columbus International Award 2025

Laprimapagina.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’annuncio in esclusiva durante una diretta tra Italia e Stati Uniti con Antonio Nesci e Tomas Bellotto ospiti di Domenico Nardo. Sarà Attilio Carbone, storico conduttore del programma Melodie Italiane su WGBB Radio New York, a ricevere uno dei riconoscimenti più prestigiosi della prossima edizione del Columbus International Award, in programma il 14 ottobre 2025 presso la Saint Patrick’s Old Cathedral School di New York. L’onorificenza arriva nel momento in cui l’italoamericano festeggia 61 anni di carriera radiofonica negli Stati Uniti, un traguardo che lo consacra come voce simbolo della comunità italiana oltreoceano. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

attilio carbone ricever224 a new york il columbus international award 2025

© Laprimapagina.it - Attilio Carbone riceverà a New York il Columbus International Award 2025

In questa notizia si parla di: attilio - carbone

Orgoglio Maieratano e Francavilla Angitola – La Città del Drago: Pino Cinquegrana in diretta con Attilio Carbone su Radio WGBB New York

WGBB Radio: da New York Attilio Carbone intervista live l’antropologo italiano Pino Cinquegrana

Quando la voce di WGBB incontra le immagini di Canale Italia: Massimo Martire e Attilio Carbone uniscono New York, Rubano, Dolo e Cosoleto in un grande evento radio-televisivo

Cerca Video su questo argomento: Attilio Carbone Ricever224 New