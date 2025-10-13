Attilio Carbone riceverà a New York il Columbus International Award 2025
L’annuncio in esclusiva durante una diretta tra Italia e Stati Uniti con Antonio Nesci e Tomas Bellotto ospiti di Domenico Nardo. Sarà Attilio Carbone, storico conduttore del programma Melodie Italiane su WGBB Radio New York, a ricevere uno dei riconoscimenti più prestigiosi della prossima edizione del Columbus International Award, in programma il 14 ottobre 2025 presso la Saint Patrick’s Old Cathedral School di New York. L’onorificenza arriva nel momento in cui l’italoamericano festeggia 61 anni di carriera radiofonica negli Stati Uniti, un traguardo che lo consacra come voce simbolo della comunità italiana oltreoceano. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
