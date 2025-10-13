Attentato terroristico a scuola | a Fiumicino la maxi esercitazione l’Hitter Major Trauma
Fiumicino, 13 ottobre 2025 – Questa domenica Fiumicino è stata protagonista di un’iniziativa di grande rilievo umanitario e formativo: “Hitter Major Trauma”, una giornata di addestramento internazionale dedicata alla gestione delle maxi emergenze. L’evento, organizzato dalla Confraternita Misericordia di Fiumicino e patrocinata dal Comune di Fiumicino, ha coinvolto rappresentanti di 23 Paesi da tutto il mondo — medici, infermieri, operatori tecnici, volontari, personale militare e reduci di guerra. Obiettivo della giornata: rafforzare la cooperazione internazionale e promuovere lo scambio di esperienze e conoscenze tra professionisti impegnati nella gestione delle emergenze sanitarie e umanitarie. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
