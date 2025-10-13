Attacco shock a Giorgia Meloni sotto gli occhi di Fazio | esplode la polemica
News TV. L’ultima puntata di “Che Tempo Che Fa” in onda sul Nove ha riportato al centro del dibattito pubblico il tema della comunicazione politica e delle sue tecniche e strategie, grazie all’intervento dell’ex magistrato e scrittore Gianrico Carofiglio. Invitato da Fabio Fazio per presentare il suo nuovo libro, Con parole precise. Manuale di autodifesa civile, Carofiglio ha colto l’occasione per esprimere un’opinione ferma sulla modalità con cui la politica italiana, e in particolare la destra guidata da Giorgia Meloni, utilizza il linguaggio pubblico. Leggi anche: Tu Si Que Vales, concorrente litiga con i giurati e scappa via: le urla sul palco Leggi anche: “Uomini e donne”, pubblico in allarme sul noto volto: “Ma è morto davvero?” Il ritorno di Carofiglio in TV: analisi critica della comunicazione politica. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: shock - giorgia
Orrore pro-Pal contro la figlia di Giorgia Meloni: la frase shock
La rivelazione della premier https://www.thesocialpost.it/2025/10/07/sono-stata-denunciata-prima-volta-nella-storia-la-rivelazione-shock-di-giorgia-meloni-da-bruno-vespa/ - facebook.com Vai su Facebook
#Bufera | Di Nolfo, post #shock contro Giorgia Meloni: è bufera | Interviene Comandini #dinolfo #giorgiameloni - X Vai su X
L'attacco di Meloni: "La sinistra è più fondamentalista di Hamas" - La presidente del Consiglio tira la volata finale al candidato del centrodestra Alessandro Tomasi nella corsa per la Regione Toscana. today.it scrive
Sciopero generale 3 ottobre, Lilli Gruber contro Giorgia Meloni: "Mette italiani contro, retorica incendiaria" - Lilli Gruber attacca Giorgia Meloni in merito alle affermazioni della Premier sullo sciopero generale del 3 ottobre: cos’ha detto la conduttrice in tv ... Da virgilio.it