Attacco hacker a piattaforma medici di base allarme truffa con mail per recupero crediti per prestazioni sanitarie
È stato segnalato un cyber-attacco a una piattaforma in uso ad alcuni medici di base, in seguito al quale sono state generale mail per un falso recupero crediti per prestazioni sanitarie. Allarme truffa informatica, attenzione alle mail con richieste di recupero crediti per prestazioni sanitarie La Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, con una Nota, . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
In questa notizia si parla di: hacker - piattaforma
Vasto attacco hacker tramite la piattaforma SharePoint. Microsoft: “Sono stati i cinesi”
Baseball Usa, gli hacker violano la piattaforma di vendita dei biglietti
Milano, attacco hacker alla piattaforma dei medici: "Rubati i dati delle ricette ai pazienti"
Un attacco hacker ha colpito una piattaforma privata, chiamata "Paziente Consapevole", che a Milano mette in contatto utenti i e medici. - facebook.com Vai su Facebook
Grave attacco #hacker, a luglio rubati in rete i dati di 5,7 milioni di utenti della #Qantas. Ad annunciarlo è la stessa compagnia aerea australiana, spiegando che le informazioni riservate sono state divulgate tramite una piattaforma di terze parti - X Vai su X
Attacco hacker alla piattaforma per le prescrizioni sanitarie: indagini sulle mail truffa inviate ai pazienti - Un attacco hacker ha colpito i server dell'azienda Murex, gestore del portale 'Paziente Consapevole' usato da medici e cittadini per le prescrizioni sanitarie ... Segnala fanpage.it
Attacco hacker alla piattaforma 'Paziente Consapevole': la Regione Lombardia rassicura - Attacco hacker ai dati sanitari: quando la digitalizzazione espone pazienti e medici a truffe e rischi di sicurezza. notizie.it scrive