ATP Stoccolma sorteggio azzurro | Zeppieri in main draw e subito derby con Berrettini Sonego pesca Fery
Tabellone caldo per gli italiani al BNP Paribas Nordic Open (ATP 250, indoor). Giulio Zeppieri approda nel main draw dalle qualificazioni e al primo turno trova subito il derby con Matteo Berrettini. In tabellone anche Lorenzo Sonego, che esordirà contro il britannico Arthur Fery (qualificato). Il percorso di Zeppieri e il quadro dei primi turni. Zeppieri, mancino di talento, ha superato con autorità i due turni di qualificazione e si guadagna una sfida di grande prestigio contro Berrettini. Chi passa il derby azzurro incrocerà al secondo turno una testa di serie di alta classifica, in un settore di tabellone particolarmente competitivo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
