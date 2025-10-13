ATP Stoccolma 2025 ecatombe di teste di serie Fuori Muller Griekspoor e Popyrin

Quattro incontri di primo turno caratterizzano il programma della giornata inaugurale del torneo ATP di Stoccolma. La competizione inizia con un’autentica ecatombe di teste di serie. Escono infatti il francese Alexandre Muller, l’olandese Tallon Griekspoor e l’australiano Alexei Popyrin. Il serbo Miomir Kecmanovic liquida il francese Alexandre Muller, testa di serie numero 5, 6-4 6-1 in un’ora e ventitré minuti. Nel primo parziale il serbo pone fine ad una serie di cinque break consecutivi con il game del 4-3, difende a zero il turno di battuta del 4-3 e, nel decimo gioco, trasforma il primo set point per il 6-4. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Stoccolma 2025, ecatombe di teste di serie. Fuori Muller, Griekspoor e Popyrin

