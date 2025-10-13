ATP Bruxelles 2025 Bellucci sconfitto all’esordio da Giron

Si ferma subito il cammino di Mattia Bellucci nell’ATP 250 di Bruxelles. Il tennista lombardo è stato sconfitto all’esordio dall’americano Marcos Giron, numero 54 della classifica mondiale, in due set con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un’ora e diciotto minuti di gioco. Decisivi due break, uno per set, con Bellucci che non è mai riuscito a mettere pressione in risposta allo statunitense. Giron ha concluso il match vincendo l’82% dei punti quando ha servito la prima (67% per Bellucci) ed il 65% con la seconda (40% per l’azzurro). Inoltre l’americano ha messo a segno 10 ace contro i 5 dell’italiano, che ha commesso anche 3 doppi falli. 🔗 Leggi su Oasport.it

