Si è chiusa da poco la prima giornata all’ATP 250 di Almaty, in Kazakistan: ci si è trasferiti quest’anno nella città che un tempo era nota come Alma-Ata ed è tuttora il luogo più iconico del Paese. L’arena è di piuttosto recente costruzione, con apertura avvenuta nel 2016. Quest’oggi la giornata è iniziata con l’uscita di scena di Luca Nardi, battuto dall’ungherese Fabian Marozsan. Appena quattro gli incontri di singolare giocati, e nessuno è arrivato al terzo set. Vale comunque la pena fare un paio di annotazioni. In chiusura di giornata, infatti, la vittoria di Corentin Moutet nasconde anche un rischio corso: quello di riportare ad antichi fasti Bernard Tomic. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Almaty 2025: debuttano bene Diallo e Moutet, out Nardi