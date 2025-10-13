ATP Almaty 2025 | debuttano bene Diallo e Moutet out Nardi
Si è chiusa da poco la prima giornata all’ATP 250 di Almaty, in Kazakistan: ci si è trasferiti quest’anno nella città che un tempo era nota come Alma-Ata ed è tuttora il luogo più iconico del Paese. L’arena è di piuttosto recente costruzione, con apertura avvenuta nel 2016. Quest’oggi la giornata è iniziata con l’uscita di scena di Luca Nardi, battuto dall’ungherese Fabian Marozsan. Appena quattro gli incontri di singolare giocati, e nessuno è arrivato al terzo set. Vale comunque la pena fare un paio di annotazioni. In chiusura di giornata, infatti, la vittoria di Corentin Moutet nasconde anche un rischio corso: quello di riportare ad antichi fasti Bernard Tomic. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: almaty - debuttano
ATP Almaty 2025: debuttano bene Diallo e Moutet, out Nardi - Si è chiusa da poco la prima giornata all'ATP 250 di Almaty, in Kazakistan: ci si è trasferiti quest'anno nella città che un tempo era nota come Alma- Si legge su oasport.it
Atp Almaty, Nardi fuori al primo turno: Marozsan vince in due set - Quinta sconfitta nelle ultime sei partite giocate per Luca Nardi, battuto all'esordio all'Atp 250 di Almaty da Fabian Marozsan con il punteggio di 7- Scrive sport.sky.it