Atm lettera aperta dei lavoratori alla Buonocuore e alla Grillo

Lettera aperta dei lavoratori Atm alla consigliera comunale Buonocuore e alla presidente Grillo.“Non è che tutti i lavoratori hanno voglia di lavorare, quindi a volte ci vuole la bacchetta, perciòfacciamoci questa domanda, ma sono tutti consapevoli del lavoro che fanno e di quello che fanno. 🔗 Leggi su Messinatoday.it