Atm lettera aperta dei lavoratori alla Buonocuore e alla Grillo
Lettera aperta dei lavoratori Atm alla consigliera comunale Buonocuore e alla presidente Grillo.“Non è che tutti i lavoratori hanno voglia di lavorare, quindi a volte ci vuole la bacchetta, perciòfacciamoci questa domanda, ma sono tutti consapevoli del lavoro che fanno e di quello che fanno. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: lettera - aperta
Degrado e insicurezza, dopo la lettera aperta l’idea di un incontro pubblico: “Parliamone insieme”
Aggressione smentita dalle indagini a Vignola, la lettera aperta della Camera Penale
Vaccino Covid, 4 anni dall’obbligo imposto da Draghi, lettera aperta a Meloni: “Sapevamo tutti fosse inutile, inefficace e pericoloso”
Lettera aperta alla sindaca di Genova Silvia Salis e per conoscenza al ministro Matteo Salvini da parte del senatore Maurizio Rossi. “La invito ancora a meditarci molto bene e valutare di rivedere la Sua posizione nell’interesse di tutta la città e di parlarne con i - facebook.com Vai su Facebook
Vigili del Fuoco, lettera aperta del segretario generale FNS Cisl #EmiliaRomagna Ivano Maltoni a istituzioni, amministrazioni locali, politica e cittadinanza: ?“La cronica e preoccupante carenza di personale del Corpo Nazionale dei Vigili compromette grav - X Vai su X
Lettera aperta di Pagano (Cgil Lombardia) sul Codice appalti: "Le proposte ridurranno legalità, tutele e diritti di migliaia di lavoratori" - Lettera aperta di Pagano (Cgil Lombardia) sul Codice appalti: "Le proposte ridurranno legalità, tutele e diritti di migliaia di lavoratori" IMPRESE- Scrive affaritaliani.it
Sciopero Atm venerdì 14 febbraio a Milano: dalle 18 chiuse le linee M1, M2, M3 e M4. Resta aperta la M5 - Sciopero aziendale di 24 oreproclamato dall'organizzazione Al Cobas che interessa i lavoratori di Atm a Milano. Riporta milano.corriere.it