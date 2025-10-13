Atletica italiana tra presente e futuro | intervista a Stefano Mei

La stagione dell’atletica leggera si è da poco conclusa, lasciando spazio a bilanci, riflessioni e nuove prospettive. In un anno complesso, tra infortuni, risultati altalenanti e polemiche interne, non sono mancate le sfide per la Federazione Italiana di Atletica Leggera. Abbiamo incontrato il presidente della FIDAL, Stefano Mei, per fare il punto su alcuni dei temi più caldi del momento: il futuro di Marcell Jacobs, le strategie per rilanciare il settore velocità, le ambizioni legate ai Mondiali di Roma 2029 o 2031, e le recenti polemiche sul presunto “doppio binario” dell’atletica azzurra, esplose dopo il caso Antonella Palmisano. 🔗 Leggi su Oasport.it

