Musah e la nuova sfida all’Atalanta: «Qui si lavora con umiltà e spirito di sacrificio». E il centrocampista è pronto a prendersi sempre più spazio Yunus Musah ha iniziato una nuova avventura in Serie A con la maglia dell’Atalanta, club che lo ha accolto in prestito dal Milan con diritto di riscatto. In una lunga . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Atalanta, Musah: «Qui c’è un club serio. Vi svelo perché ho scelto la Dea»

