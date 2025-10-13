Atalanta domenica il ritorno del capitano Marten De Roon

Bergamo, 13 ottobre 2025 – L’Atalanta domenica contro la Lazio (alle 18 alla New Balance Arena) ritrova il suo capitano Marten De Roon, dopo aver scontato la canonica giornata di squalifica contro il Como in seguito al rosso con la Juventus. Rientro cruciale quello del 34enne mediano olandese, peraltro non convocato dalla nazionale dei Paesi Bassi e dunque a riposo in questa sosta. La presenza costante di De Roon. Nelle prime cinque giornate di campionato San Martino ha giocato in campionato 423 minuti su 450 effettivi, saltando l’ultimo quarto d’ora contro il Lecce e il finale contro la Juventus per l’espulsione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

