Atalanta buone notizie dall’infermeria | Juric ne recupera molti per la Lazio

Calcionews24.com | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Le ultime sugli infortunati in casa orobica L’emergenza infortuni in casa Atalanta sembra finalmente attenuarsi, ma la situazione per l’allenatore Ivan Juric resta complessa. La sosta per le nazionali è arrivata come una boccata d’ossigeno dopo che, una settimana fa, il tecnico ha rischiato di affrontare . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

atalanta buone notizie dall8217infermeria juric ne recupera molti per la lazio

© Calcionews24.com - Atalanta, buone notizie dall’infermeria: Juric ne recupera molti per la Lazio

In questa notizia si parla di: atalanta - buone

Atalanta vincente a Lipsia, Juric è soddisfatto: «Tante cose buone e spunti su cui lavorare»

L’Atalanta vince a Lipsia, Juric: “Ho visto tante cose buone. Felicissimo per Scamacca”

Juventus Under 15, grande percorso dei bianconeri alla Paolo Valenti Summer Cup: la squadra di Pecorari battuta in finale dall’Atalanta ma ci sono tante buone indicazioni

atalanta buone notizie dall8217infermeriaAtalanta, buone notizie verso la Lazio: Juric vede svuotarsi l’infermeria - Il tecnico recupererà diversi giocatori chiave L’emergenza infortuni in casa Atalanta sembra finalmente attenuarsi, ma la sit ... Riporta lazionews24.com

atalanta buone notizie dall8217infermeriaAtalanta, buone notizie dall’infermeria: rientrano Zalewski, CDK e Scalvini - Atalanta, in vista della sfida con la Lazio tornano Zalewski, Scalvini e De Ketelaere. Segnala calcioatalanta.it

Cerca Video su questo argomento: Atalanta Buone Notizie Dall8217infermeria