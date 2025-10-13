Assume droga poi si mette al volante e fa un incidente
Un gesto che poteva avere conseguenze gravissime: prima ha fatto uso di droga, poi si è messa al volante ed è rimasta coinvolta in un incidente. È successo nei giorni scorsi in Valle Sabbia: la donna è stata sottoposta ai test di rito dalla Polizia Locale, dai quali è emerso che era positiva agli. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Il video che imbarazza il karateka torinese accusato di maltrattamenti e lesioni alla ex: “Assume droga”
Nel cuore della Capitale lo spaccio di droga assume due volti distinti: le "piazze aperte", diffuse nelle zone della movida e nei luoghi di ritrovo dei giovani, e le "piazze chiuse", strutturate secondo il cosiddetto "modello Scampia", con turni, vedette e perfino serv