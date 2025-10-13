Assume droga poi si mette al volante e fa un incidente

Bresciatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gesto che poteva avere conseguenze gravissime: prima ha fatto uso di droga, poi si è messa al volante ed è rimasta coinvolta in un incidente. È successo nei giorni scorsi in Valle Sabbia: la donna è stata sottoposta ai test di rito dalla Polizia Locale, dai quali è emerso che era positiva agli. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: assume - droga

Il video che imbarazza il karateka torinese accusato di maltrattamenti e lesioni alla ex: “Assume droga”

Cerca Video su questo argomento: Assume Droga Mette Volante