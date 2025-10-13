assonime massimo tononi eletto presidente

L’assemblea privata di Assonime ha eletto Massimo Tononi presidente dell’Associazione per il biennio 2025-26. Tononi, già assistente di Romani Prodi all’ Iri, succede a Patrizia Grieco, giunta al termine del suo secondo mandato, non più rinnovabile, che diventa presidente onorario e resta nel consiglio direttivo come membro di diritto. Tononi è attualmente presidente di Banco Bpm e vicepresidente dell’ Abi, ma va ricordato che in passato è stato anche presidente del Monte dei Paschi di Siena, fino al 2016. Tante personalità di rilievo del panorama economico e industriale italiano. Assonime è l’associazione delle società per azioni italiane che dal 1910 si occupa dello studio e la trattazione dei problemi che riguardano gli interessi e lo sviluppo dell’economia italiana. 🔗 Leggi su Lettera43.it

