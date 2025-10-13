Assonime Massimo Tononi eletto presidente
L’assemblea privata di Assonime ha eletto Massimo Tononi presidente dell’Associazione per il biennio 2025-26. Tononi, già assistente di Romani Prodi all’ Iri, succede a Patrizia Grieco, giunta al termine del suo secondo mandato, non più rinnovabile, che diventa presidente onorario e resta nel consiglio direttivo come membro di diritto. Tononi è attualmente presidente di Banco Bpm e vicepresidente dell’ Abi, ma va ricordato che in passato è stato anche presidente del Monte dei Paschi di Siena, fino al 2016. Tante personalità di rilievo del panorama economico e industriale italiano. Assonime è l’associazione delle società per azioni italiane che dal 1910 si occupa dello studio e la trattazione dei problemi che riguardano gli interessi e lo sviluppo dell’economia italiana. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: assonime - massimo
L'intervento del Presidente di @Assonime Massimo Tononi all’Assemblea Biennale Assonime 2025 è disponibile in un episodio speciale dei Podcast di Assonime, in esclusiva sulla nostra app. Scaricala l'app per ascoltarlo ? https://linktr.ee/assonime - X Vai su X
Tra le nostre foto pubblicate su Il Sole 24 Ore di oggi uno scatto di Alessandro Amoruso a Luigi Abete, Stefano Pontecorvo e Massimo Tononi #imagoeconomica #fotogiornalismo #reportage #photoreporter #agenziafotografica #photoagency #fotodelgiorno #n Vai su Facebook
Assonime, Massimo Tononi eletto presidente - Tutti i nomi del Consiglio direttivo, della Giunta e del Collegio dei revisori dei conti ... Scrive msn.com
Assonime, Massimo Tononi nuovo presidente. Il profilo - Chi è Massimo Tononi che raccoglierà il testimone di Patrizia Grieco alla presidenza di Assonime per il biennio 2025- Come scrive policymakermag.it