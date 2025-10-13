Assemblea provinciale di Europa Verde Chiara Giancona e Daniele Colombo eletti portavoce

L’assemblea provinciale di Europa Verde - componente dell'Alleanza Verdi e Sinistra (Avs) - riunita in seduta plenaria, ha eletto come portavoce Chiara Giancona e Daniele Colombo. “Il nostro territorio ha bisogno di impegno, competenza e visione per avviare un vero cambiamento sociale e culturale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

