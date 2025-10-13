Assemblea parlamentare Nato Cesa | Apprezzamento per il ruolo dell’Italia
LUBIANA – Oggi, 13 ottobre, si è conclusa a Lubiana la Sessione annuale dell’Assemblea parlamentare della Nato, con la seduta plenaria che ha visto la partecipazione, tra gli altri, del Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, in collegamento da remoto. Nel consueto spazio dedicato al confronto con i parlamentari, il Segretario Generale della Nato, Mark Rutte, ha espresso un convinto apprezzamento per il ruolo svolto dagli assetti aerei italiani nei recenti episodi di sconfinamento russi nei cieli di Polonia ed Estonia; ha altresì richiamato il contributo dell’Italia alla guida della missione KFOR e sottolineato le significative potenzialità del programma Global Combat Air Programme (GCAP), indicato come esempio virtuoso di cooperazione multilaterale avanzata. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
