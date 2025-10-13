Assegno unico di ottobre calendario Inps con importi rivalutati per le famiglie
L’ Inps ha confermato le date e gli importi aggiornati dell ’Assegno unico e universale per i figli a carico relativi al mese di ottobre 2025. Dopo la rivalutazione annuale, gli importi oscillano tra 57,50 e 201 euro per figlio, a seconda dell’ Isee familiare e delle eventuali maggiorazioni. Assegno unico, le date di pagamento. Gli accrediti raggiungeranno, come di consueto, oltre 6 milioni di famiglie italiane confermando come l’Assegno unico sia oggi il principale strumento di sostegno alla genitorialità. Il calendario dei pagamenti, già definito con il messaggio Inps n. 2229 del 14 luglio 2025, prevede due distinte finestre di accredito: 20 e 21 ottobre 2025 per le domande già in corso, senza variazioni rispetto ai mesi precedenti;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
In questa notizia si parla di: assegno - unico
Quando pagano l'Assegno unico a luglio 2025? Ecco le date dell'accredito nel calendario dell'Inps
Assegno unico luglio, oggi i pagamenti (con il calcolo dei conguagli): calendario, importi e chi perde gli arretrati
Assegno Unico, lunedì 21 luglio il pagamento: cosa accade se non hai aggiornato la Dichiarazione Sostitutiva Unica?
L’Assegno Unico e Universale rappresenta una misura strutturale di sostegno economico alle famiglie con figli a carico. La nostra nuova Guida all’Assegno Unico, disponibile sul portale Academy di Informazione Fiscale, fornisce un quadro completo Vai su Facebook
##assegno unico ottobre 2025: quando arrivano i pagamenti, di quanto aumenta con la rivalutazione e i nuovi importi - X Vai su X
Assegno Unico Ottobre 2025: ecco quando verrà accreditato - Advertisements Il momento dell’accredito mensile dell’Assegno Unico e Universale (AUU) è ormai vicino per le famiglie con figli a carico. alphabetcity.it scrive
Assegno unico di ottobre, dal calendario dei pagamenti alla rivalutazione e i nuovi importi: la guida - L’INPS ha confermato le date di pagamento dell’Assegno Unico e Universale per i figli a carico relative al mese di ottobre 2025. Da leggo.it