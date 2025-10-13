assegno unico di ottobre calendario inps con importi rivalutati per le famiglie

L’ Inps ha confermato le date e gli importi aggiornati dell ’Assegno unico e universale per i figli a carico relativi al mese di ottobre 2025. Dopo la rivalutazione annuale, gli importi oscillano tra 57,50 e 201 euro per figlio, a seconda dell’ Isee familiare e delle eventuali maggiorazioni. Assegno unico, le date di pagamento. Gli accrediti raggiungeranno, come di consueto, oltre 6 milioni di famiglie italiane confermando come l’Assegno unico sia oggi il principale strumento di sostegno alla genitorialità. Il calendario dei pagamenti, già definito con il messaggio Inps n. 2229 del 14 luglio 2025, prevede due distinte finestre di accredito: 20 e 21 ottobre 2025 per le domande già in corso, senza variazioni rispetto ai mesi precedenti;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

