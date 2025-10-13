Assegno di inclusione ottobre 2025 | quando viene pagato e importi
Con l’arrivo di ottobre, torna l’attesa per la nuova ricarica dell’ Assegno di inclusione, il sussidio mensile destinato ai nuclei familiari in difficoltà economica. Anche questo mese l’Inps ha confermato le date ufficiali di pagamento, senza segnalare ritardi o variazioni rispetto al calendario abituale. L’accredito dell’Adi, infatti, segue uno schema fisso: metà mese per i nuovi beneficiari o chi attende arretrati, fine mese per la ricarica ordinaria sulla Carta di Inclusione. Assegno di inclusione: il calendario di ottobre. Nel mese di ottobre 2025, il primo accredito è fissato per mercoledì 15 ottobre, data in cui saranno distribuite le nuove Carte Adi agli utenti che hanno presentato la domanda di rinnovo a settembre. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: assegno - inclusione
