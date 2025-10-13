Assegnato il premio Nobel per l’Economia 2025

Si chiude la settimana dei Nobel 2025 con il premio per l’Economia. L’Accademia reale svedese delle scienze ha deciso di assegnarlo a Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt «per aver spiegato la crescita economica guidata dall’innovazione». Nel dettaglio, il primo è stato insignito del prestigioso riconoscimento «per aver identificato i prerequisiti per una crescita sostenuta attraverso il progresso tecnologico», mentre gli altri due «per la teoria della crescita sostenuta attraverso la distruzione creativa». BREAKING NEWS The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2025 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Joel Mokyr, Philippe Aghion and Peter Howitt “for having explained innovation-driven economic growth” with one half to Mokyr. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Assegnato il premio Nobel per l’Economia 2025

In questa notizia si parla di: assegnato - premio

Pieve, il premio Città del diario quest'anno sarà assegnato allo scrittore Antonio Scurati

Digitalizzazione dei pagamenti, assegnato un premio di 88mila euro al Comune di Ancona

Il Premio Pieve Saverio Tutino 1945-2025 sarà assegnato domenica 21 settembre ad Antonio Scurati

Dietro al premio assegnato al Rosso dell'Anno dalla guida Vini d'Italia 2026 c'è la storia di un bel rapporto tra padre e figlia, un dialogo tra generazioni nel segno del sangiovese e dell’eleganza - facebook.com Vai su Facebook

Il premio più atteso della settimana è stato assegnato: María Corina #Machado ha vinto il #Nobel per la Pace 2025. La leader dell’opposizione venezuelana era stata estromessa dalle elezioni presidenziali dello scorso anno. Il risultato di quel voto ha diviso il - X Vai su X

Nobel per l’Economia 2025 a Mokyr, Aghion e Howitt per gli studi sulla crescita guidata dall’innovazione - Il Premio Nobel per l'Economia 2025 è stato assegnato oggi, lunedì 13 ottobre, a Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt ... Lo riporta fanpage.it

Il premio Nobel per l’economia a Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt - L’ambito riconoscimento è stata ufficializzato oggi a Stoccolma dal Comitato Nobel per l’Economia composto da membri dell’Accademia reale svedese delle scienze ... Segnala ilsole24ore.com