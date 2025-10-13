Assegnato il porto sicuro di Lampedusa alla ong Nadir | sbarcati 56 migranti

Ha attraccato, nel cuore della notte, a Lampedusa la ong Nadir (a cui è stato assegnato il Pos della maggiore delle isole Pelagie) con a bordo 56 migranti soccorsi nel Canale di Sicilia. I ghanesi e sudanesi, fra cui una donna e due minori, hanno riferito d'essere salpati, con un gommone di 8. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it