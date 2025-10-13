Assegnato il porto sicuro di Lampedusa alla ong Nadir | sbarcati 56 migranti

Agrigentonotizie.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha attraccato, nel cuore della notte, a Lampedusa la ong Nadir (a cui è stato assegnato il Pos della maggiore delle isole Pelagie) con a bordo 56 migranti soccorsi nel Canale di Sicilia. I ghanesi e sudanesi, fra cui una donna e due minori, hanno riferito d'essere salpati, con un gommone di 8. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: assegnato - porto

Sessantasette naufraghi soccorsi nel Mediterraneo: assegnato il porto di Brindisi

Ong Mediterranea al largo di Pantelleria ma il porto assegnato è Genova: "Inaccettabile"

Migranti, la Ocean Viking salva 47 persone. La protesta: “Assegnato porto a 1.300 km”

Lampedusa porto sicuro per nave ong, sbarcati 27 migranti - Ventisette migranti, soccorsidalla nave ong Sea Punk 1, sono sbarcati, in due riprese, a Lampedusa. Segnala ansa.it

Lampedusa, nave ong salva 22 migranti: sequestrata la Trotamar III - La nave ong Trotamar III è stata sequestrata al porto di Lampedusa dopo aver salvato 22 migranti in mare. Segnala tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Assegnato Porto Sicuro Lampedusa