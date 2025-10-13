Aspettando l’European testing week | test hiv gratuiti a Bari

Lunedì 20 Ottobre, i volontari del CAMA, presso la sede operativa di Via Castromediano 66 a Bari, dalle ore 18.00 alle 19.30 (ultimo test), per promuovere la consapevolezza del proprio stato sierologico tra la popolazione, offriranno, a chiunque vorrà, test salivari HIV a risposta rapida, in modo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Aspettando l’European testing week: test hiv gratuiti a Bari - Lunedì 20 Ottobre, i volontari del CAMA, presso la sede operativa di Via Castromediano 66 a Bari, dalle ore 18. Lo riporta baritoday.it

