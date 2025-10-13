Aspettando i giochi invernali di Milano-Cortina | c' è la data del passaggio a Verona della fiaccola olimpica

Verona si prepara ad accogliere uno degli eventi più simbolici in vista dei giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026: il prossimo 18 gennaio 2026 la fiamma olimpica farà tappa nel cuore della città scaligera, trasformando la giornata in una grande festa di sport, cultura e partecipazione. 🔗 Leggi su Veronasera.it

