Aspettando i giochi invernali di Milano-Cortina | c' è la data del passaggio a Verona della fiaccola olimpica
Verona si prepara ad accogliere uno degli eventi più simbolici in vista dei giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026: il prossimo 18 gennaio 2026 la fiamma olimpica farà tappa nel cuore della città scaligera, trasformando la giornata in una grande festa di sport, cultura e partecipazione. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Quasi 6 milioni di visite nel 2024 e abbonamenti. Aspettando i Giochi
Rublev dorme, Gauff guarda TikTok, cosa fanno i tennisti aspettando che si giochi: «Non puoi aspettare quattro ore nel tunnel»
ASPETTANDO MILANO CORTINA 2026 Pattinaggio di figura su ghiaccio, Cortina d’Ampezzo, 1968. Foto di Giuseppe Ghedina. Dal 6 al 22 febbraio 2026 si svolgeranno i giochi olimpici invernali di Milano-Cortina. Attraverso l’archivio fotografico dell’edizion - facebook.com Vai su Facebook
Giochi invernali Milano Cortina 2026: in fase di test il servizio meteo di Arpa Lombardia - È in fase di test il servizio meteo personalizzato per Milano Cortina 2026 targato Arpa Lombardia in coordinamento con Arpa ... Come scrive resegoneonline.it