Aspetta la ex fuori dal lavoro e l'accoltella è gravissima | arrestato l'uomo nel Siracusano

A Canicattini Bagni nel Siracusano una 33enne è stata accoltellata dall'ex fidanzato, un uomo di 34 anni di Avola. La 33enne stava salendo in macchina dopo il lavoro quando nel parcheggio è stata avvicinata dall'uomo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Avrebbe aspettato la ex fidanzata uscisse da lavoro per poi accoltellarla e scappare.