Aspetta la ex fuori dal lavoro e l'accoltella è gravissima | arrestato l'uomo nel Siracusano

Fanpage.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Canicattini Bagni nel Siracusano una 33enne è stata accoltellata dall'ex fidanzato, un uomo di 34 anni di Avola. La 33enne stava salendo in macchina dopo il lavoro quando nel parcheggio è stata avvicinata dall'uomo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: aspetta - fuori

La notte nel cuore, anticipazioni puntate serali del 3 agosto: Melek aspetta un figlio, Sevilay fuori controllo

aspetta ex fuori lavoroAspetta la ex fuori dal lavoro e l’accoltella, è gravissima: arrestato l’uomo nel Siracusano - A Canicattini Bagni nel Siracusano una 33enne è stata accoltellata dall'ex fidanzato, un uomo di 34 anni di Avola ... Riporta fanpage.it

aspetta ex fuori lavoroDonna accoltellata dall'ex nel Siracusano, è in fin di vita. «Lui l'ha aspettata fuori dal posto di lavoro prima di colpirla» - Avrebbe aspettato la ex fidanzata uscisse da lavoro per poi accoltellarla e scappare. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Aspetta Ex Fuori Lavoro