ASL Avellino | visite ed esami gratuiti per la Giornata Mondiale della Menopausa
Tempo di lettura: 2 minuti In occasione della Giornata mondiale della Menopausa, che si celebra il 18 ottobre, l’ASL di Avellino insieme a Fondazione Onda ETS organizza l’(H) Open Weekend sulla Menopausa il 17 e 18 ottobre presso il P.O. Frangipane Bellizzi di Ariano Irpino, tra gli ospedali con il Bollino Rosa. L’iniziativa si pone l’obiettivo di sensibilizzare le donne sui cambiamenti che accompagnano la menopausa e sulle strategie comportamentali, diagnostiche e terapeutiche che consentono, non solo di migliorare i disturbi che connotano le problematiche a breve termine, ma anche di prevenire eo ridurre le complicanze a medio-lungo termine. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
