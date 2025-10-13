Asia Curnis morta in un incidente a Bolgare | positivo all'alcoltest il 23enne che ha provocato il frontale

I primi rilievi hanno mostrato che l'uomo che ha travolto l'auto di Asia Curnis era positivo all'alcool test. Il tasso alcolemico segnalava 0.80 quando il limite è di 0.50. L'uomo si trova a sua volta ricoverato a Brescia in gravissime condizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: asia - curnis

Violento frontale nella notte a Bolgare: muore Asia Curnis, aveva 23 anni

Asia Curnis morta a 23 anni in incidente a Bolgare vicino Bergamo, nello scontro frontale coinvolti 5 giovani

Chi era Asia Curnis, morta a 23 anni dopo il frontale con un’auto in sorpasso a Bolgare

Gandosso, la comunità sotto choc per la morte di Asia Curnis, 23 anni Aveva trascorso una serata tranquilla in pizzeria, tra amiche, e la promessa di rivedersi presto. Poche ore dopo, la vita di Asia Curnis, 23 anni, si è interrotta tragicamente sulla provinciale - facebook.com Vai su Facebook

Schianto a Bolgare (Bergamo): morta Asia Curnis, 23 anni. Gravissimo l’altro conducente suo coetaneo https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/11/news/incidente_bolgare_bergamo_morta_asia_curnis_23_anni_gravissimo_altro_conducente_coetaneo- - X Vai su X

Chi era Asia Curnis, morta a 23 anni dopo il frontale con un’auto in sorpasso a Bolgare - Asia Curnis è la ragazza di 23 anni che questa notte, sabato 11 ottobre, ha perso la vita in seguito a un incidente stradale che si è verificato nei ... Come scrive fanpage.it

Asia Curnis morta nel frontale a 23 anni, il ragazzo del sorpasso positivo all'alcoltest - Il giovane sull'altra auto è ancora in ospedale: livello di ... Come scrive bergamo.corriere.it