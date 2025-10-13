Ascom Energy Cer nasce la comunità energetica di Confcommercio Padova

Nasce Ascom Energy Cer, la comunità energetica con capofila Confcommercio Ascom Padova per produrre, consumare, accumulare e condividere energia in modo virtuoso, risparmiando.«La Comunità Energetica – spiega il presidente della neocostituita Cer, Ilario Sattin - è una nuova forma associativa che. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: ascom - energy

ASCOM C'È // Shaker, musica e tanta energia! Il pre-evento di Vinuva 2025, organizzato con Ascom Pavia, è stato un vero spettacolo: 7 bartender si sono sfidati nello Shake Show, a colpi di creatività e passione, incoronando Stefano come vincitore! Un ass - facebook.com Vai su Facebook

Una nuova sfida per la Gas Sales Bluenergy: nasce la Comunità Energetica Rinnovabile - E' la prima società sportiva italiana ad avere investito in un progetto che ha come obiettivo quello di produrre e condividere energia pulita tramite impianti fotovoltaici installati in diverse provin ... Si legge su sportpiacenza.it

Campagna di Ascom per la legalità Nasce un tavolo in Prefettura contro l’abusivismo nel commercio - Il procuratore Amato: "Stop allo sfruttamento della ... ilrestodelcarlino.it scrive