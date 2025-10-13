Nella serata di ieri, domenica 12 ottobre 2025, in total audience su Rai1 Balene – Amiche per Sempre ha interessato 3.365.000 spettatori pari al 18.72% di share nel primo episodio e 2.983.000 spettatori pari al 22.53% nel secondo episodio. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato 2.573.000 spettatori con uno share del 14.98%. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene 514.000 spettatori (2.53%) e N.C.I.S. Origins 394.000 spettatori (2.14%). Su Italia1, dopo la presentazione di 41 minuti (1.092.000 – 5.38%), Le Iene incolla davanti al video 1.370.000 spettatori con l’11.64% dalle 21:53 alle 1:12. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV Total Audience | Domenica 12 Ottobre 2025. Amici (+93K) cresce più di tutti