Ascolti tv i dati del 12 ottobre 2025

Bene la nuova fiction Rai. Nella serata di ieri, domenica 12 ottobre 2025, su Rai1 Balene – Amiche per Sempre ha coinvolto 3.147.000 spettatori pari al 20.2% di share. In onda su Canale5 La Notte nel Cuore ha ottenuto 2.543.000 spettatori con uno share del 14.9%. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine si ferma a 511.000 spettatori (2.5%) e N.C.I.S. Origins 391.000 spettatori (2.2%). Su Italia1 Le Iene non va oltre 1.350.000 spettatori con l’11.6%. Su Rai3 Presadiretta segna 585.000 spettatori pari al 3% nella presentazione e 746.000 spettatori pari al 4.1%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 12 ottobre 2025

In questa notizia si parla di: ascolti - dati

