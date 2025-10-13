Ascolti tv domenica 12 ottobre | chi ha vinto tra Balene e La notte nel cuore ancora scontro tra Scotti e De Martino

Fanpage.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I dati Auditel di domenica 12 ottobre che vedono Rai1 sfidare con la fiction Balene la soap proposta da Canale5, La notte nel cuore. Intanto, prosegue la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della fortuna in access prime time, mentre il pomeriggio vede Mara Venier e la nuova squadra di Domenica In sfidare il binomio tra Maria De Filippi e Silvia Toffanin. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ascolti - domenica

Ascolti tv: Imma Tataranni (14.9%), La notte nel cuore (16.4%) | Dati Auditel, domenica 24 agosto 2025

Ascolti tv domenica 20 luglio: Imma Tataranni, Facci ridere, La notte nel cuore

Ascolti tv domenica 20 luglio: chi ha vinto tra Imma Tataranni e La notte nel cuore

ascolti tv domenica 12Ascolti tv domenica 12 ottobre: chi ha vinto tra Balene e La notte nel cuore, ancora scontro tra Scotti e De Martino - I dati Auditel di domenica 12 ottobre che vedono Rai1 sfidare con la fiction Balene la soap proposta da Canale5, La notte nel cuore ... Si legge su fanpage.it

Ascolti TV | Domenica 12 ottobre 2025 - Domenica 12 ottobre 2025 ha visto una nuova vittoria per Rai 1 nella tradizionale sfida degli ascolti TV. Lo riporta quilink.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv Domenica 12