Ascolti tv domenica 12 ottobre | Balene PresaDiretta La notte nel cuore Che tempo che fa

Tpi.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ascolti tv domenica 12 ottobre 2025: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma  più visto in  tv di ieri sera, domenica 12 ottobre   2025? Su Rai 1 è andato in onda Balene. Su Rai 2 NCIS. Su Rai 3 PresaDiretta. Su Canale 5 La notte nel cuore. Su Italia 1 Le Iene. Su Nove Che tempo che fa. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 12 ottobre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv domenica 12 ottobre 2025, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

ascolti tv domenica 12 ottobre balene presadiretta la notte nel cuore che tempo che fa

© Tpi.it - Ascolti tv domenica 12 ottobre: Balene, PresaDiretta, La notte nel cuore, Che tempo che fa

In questa notizia si parla di: ascolti - domenica

Ascolti tv: Imma Tataranni (14.9%), La notte nel cuore (16.4%) | Dati Auditel, domenica 24 agosto 2025

Ascolti tv domenica 20 luglio: Imma Tataranni, Facci ridere, La notte nel cuore

Ascolti tv domenica 20 luglio: chi ha vinto tra Imma Tataranni e La notte nel cuore

Tutti i film in programmazione in prima serata questa sera domenica 12 ottobre - Ascolti tv ieri 11 ottobre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di sabato 411ottobre 2025. Riporta mam-e.it

ascolti tv domenica 12Sport in tv oggi (domenica 12 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Oggi, domenica 12 ottobre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con i Mondiali ... Lo riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv Domenica 12