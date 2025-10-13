Ascolti TV | Domenica 12 ottobre 2025
Domenica 12 ottobre 2025 è stata una serata ricca di sfide televisive tra Rai e Mediaset. In prima serata, Rai 1 ha proposto la fiction Balene – Amiche per sempre, che si è aggiudicata la vittoria negli ascolti, confermandosi il programma più visto della domenica. La storia, ambientata sulle coste del Nord, ha conquistato il pubblico grazie a un mix di emozione e paesaggi suggestivi. Lo share medio si è attestato attorno al 18,5%, con oltre 2,8 milioni di telespettatori. Mediaset resiste con La notte nel cuore. Su Canale 5, la soap La notte nel cuore ha mantenuto una solida base di pubblico, pur non riuscendo a superare la fiction concorrente.
#Ascolti TV | Domenica 21 Settembre 2025. #Balene vince ma non stravince (19.4%), #LaNottenelCuore si difende (16.6%), #Diaco sprofonda all'1.7-2.6%. #DomenicaIn parte fiacca (17.1-14.6%), cala #Verissimo (17.3-16.4%)
