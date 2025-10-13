Ascolti TV | Domenica 12 ottobre 2025

Tivvusia.com | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 12 ottobre 2025 è stata una serata ricca di sfide televisive tra Rai e Mediaset. In prima serata, Rai 1 ha proposto la fiction Balene – Amiche per sempre, che si è aggiudicata la vittoria negli ascolti, confermandosi il programma più visto della domenica. La storia, ambientata sulle coste del Nord, ha conquistato il pubblico grazie a un mix di emozione e paesaggi suggestivi. Lo share medio si è attestato attorno al 18,5%, con oltre 2,8 milioni di telespettatori. Mediaset resiste con La notte nel cuore. Su Canale 5, la soap La notte nel cuore ha mantenuto una solida base di pubblico, pur non riuscendo a superare la fiction concorrente. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

ascolti tv domenica 12 ottobre 2025

© Tivvusia.com - Ascolti TV | Domenica 12 ottobre 2025

In questa notizia si parla di: ascolti - domenica

Ascolti tv: Imma Tataranni (14.9%), La notte nel cuore (16.4%) | Dati Auditel, domenica 24 agosto 2025

Ascolti tv domenica 20 luglio: Imma Tataranni, Facci ridere, La notte nel cuore

Ascolti tv domenica 20 luglio: chi ha vinto tra Imma Tataranni e La notte nel cuore

Tutti i film in programmazione in prima serata questa sera domenica 12 ottobre - Ascolti tv ieri 11 ottobre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di sabato 411ottobre 2025. Lo riporta mam-e.it

ascolti tv domenica 12Sport in tv oggi (domenica 12 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Oggi, domenica 12 ottobre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con i Mondiali ... Riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv Domenica 12