Ascolti TV | Domenica 12 Ottobre 2025 Balene chiude al rialzo 20.2% La Notte nel Cuore 14.9% in crescita Le Iene 11.6%

Nella serata di ieri, domenica 12 ottobre 2025, su Rai1 Balene – Amiche per Sempre ha interessato 3.147.000 spettatori pari al 20.2% di share. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato 2.543.000 spettatori con uno share del 14.9%. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene 511.000 spettatori (2.5%) e N.C.I.S. Origins 391.000 spettatori (2.2%). Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video 1.350.000 spettatori con l’11.6%. Su Rai3 Presadiretta segna 585.000 spettatori pari al 3% nella presentazione e 746.000 spettatori pari al 4.1%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 652.000 spettatori (5. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Domenica 12 Ottobre 2025. Balene chiude al rialzo (20.2%), La Notte nel Cuore 14.9%, in crescita Le Iene (11.6%)

In questa notizia si parla di: ascolti - domenica

Ascolti tv: Imma Tataranni (14.9%), La notte nel cuore (16.4%) | Dati Auditel, domenica 24 agosto 2025

Ascolti tv domenica 20 luglio: Imma Tataranni, Facci ridere, La notte nel cuore

Ascolti tv domenica 20 luglio: chi ha vinto tra Imma Tataranni e La notte nel cuore

HiFi Di Prinzio. Miles Davis · So What. Sabato 18 e Domenica 19 Ottobre (9:30 - 20:00) Torna Bacco, Tabacco e Vinile, giunto alla sua XV edizione. Due giornate dedicate all’ascolto di qualità: presentazioni e ascolti guidati, incontri con produttori e distributo - facebook.com Vai su Facebook

#Ascolti TV | Domenica 21 Settembre 2025. #Balene vince ma non stravince (19.4%), #LaNottenelCuore si difende (16.6%), #Diaco sprofonda all’1.7-2.6%. #DomenicaIn parte fiacca (17.1-14.6%), cala #Verissimo (17.3-16.4%) I dati https://davidemaggio.it/ - X Vai su X

Ascolti tv domenica 12 ottobre: chi ha vinto tra Balene e La notte nel cuore, ancora scontro tra Scotti e De Martino - I dati Auditel di domenica 12 ottobre che vedono Rai1 sfidare con la fiction Balene la soap proposta da Canale5, La notte nel cuore ... Come scrive fanpage.it

Ascolti TV | Domenica 12 ottobre 2025 - Domenica 12 ottobre 2025 ha visto una nuova vittoria per Rai 1 nella tradizionale sfida degli ascolti TV. Segnala quilink.it