Ascolti tv del 12 ottobre Stefano De Martino si gioca il pacco nero Ma Gerry Scotti resiste

È la competizione del momento. E da quando Stefano De Martino ha superato, seppur di poco, La Ruota della Fortuna, la sfida si è fatta ancora più avvincente. Rai1 non ha infatti intenzione di cedere il passo e – anzi – si sta impegnando sempre di più per portare a casa il risultato. I soldi spesi sono ormai migliaia, mentre Gerry Scotti assiste sornione a tutte le mosse della tv pubblica per provare a vincere sul suo programma, che proprio lui ha contribuito a riportare in auge. Non mancano i guizzi in prima serata, come quello di Balene – Amiche per sempre, fiction di Rai1 appena conclusa e della quale ci si chiede già se ci sarà una seconda stagione. 🔗 Leggi su Dilei.it

