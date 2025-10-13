Ascolti tv del 12 ottobre Stefano De Martino si gioca il pacco nero Ma Gerry Scotti resiste
È la competizione del momento. E da quando Stefano De Martino ha superato, seppur di poco, La Ruota della Fortuna, la sfida si è fatta ancora più avvincente. Rai1 non ha infatti intenzione di cedere il passo e – anzi – si sta impegnando sempre di più per portare a casa il risultato. I soldi spesi sono ormai migliaia, mentre Gerry Scotti assiste sornione a tutte le mosse della tv pubblica per provare a vincere sul suo programma, che proprio lui ha contribuito a riportare in auge. Non mancano i guizzi in prima serata, come quello di Balene – Amiche per sempre, fiction di Rai1 appena conclusa e della quale ci si chiede già se ci sarà una seconda stagione. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: ascolti - ottobre
Ascolti TV 1 Ottobre 2025: i dati Auditel della prima serata
Ascolti tv mercoledì 1 ottobre: La ragazza del mare, Io canto family, San Andreas
Ascolti tv dell’1 ottobre 2025, Stefano De Martino accorcia le distanze da Gerry Scotti?
Ascolti tv di sabato 11 ottobre: come sono andati i programmi del sabato sera (con Ballando con le stelle partito in seconda serata) - facebook.com Vai su Facebook
"Tale e quale show" sempre in vetta agli ascolti anche nel prime time di venerdì 10 ottobre. Carlo Conti su Rai 1 vince ancora una volta con il 20,5% di share e 3 milioni 55 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X
Ascolti TV | Domenica 12 ottobre 2025 - Domenica 12 ottobre 2025 ha visto una nuova vittoria per Rai 1 nella tradizionale sfida degli ascolti TV. Riporta quilink.it
Tutti i film in programmazione in prima serata questa sera domenica 12 ottobre - Ascolti tv ieri 11 ottobre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di sabato 411ottobre 2025. Come scrive mam-e.it